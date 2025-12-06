DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin76.898 +0,2%Euro1,1643 ±0,0%Öl63,75 +0,6%Gold4.197 -0,3%
So schätzen Analysten die Mercedes-Benz-Aktie ein

06.12.25 20:03 Uhr
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in den Fokus genommen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Experten haben ihre Einschätzung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie veröffentlicht.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen das Halten der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 64,75 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) auf 58,16 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.68,00 EUR16,9226.11.2025
Goldman Sachs Group Inc.74,00 EUR27,2424.11.2025
UBS AG61,00 EUR4,8806.11.2025
RBC Capital Markets56,00 EUR-3,7104.11.2025
DZ BANK--03.11.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
05.12.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
26.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
04.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
