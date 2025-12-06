So schätzen Analysten die Mercedes-Benz-Aktie ein
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in den Fokus genommen.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Experten haben ihre Einschätzung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie veröffentlicht.
2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen das Halten der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 64,75 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) auf 58,16 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|68,00 EUR
|16,92
|26.11.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|74,00 EUR
|27,24
|24.11.2025
|UBS AG
|61,00 EUR
|4,88
|06.11.2025
|RBC Capital Markets
|56,00 EUR
|-3,71
|04.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|03.11.2025
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.12.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|04.11.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
