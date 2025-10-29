Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 54,92 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 56 auf 61 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der überraschend guten Kostenentwicklung im vergangenen Quartal und dem angekündigten Aktienrückkaufprogramm wachse sein Vertrauen in den Autobauer, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:37 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
57,45 €
|Abst. Kursziel*:
6,18%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
56,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,49%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|13:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|13:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|13:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Warburg Research
|29.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|13:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|08:26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG