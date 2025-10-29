DAX 24.109 -0,1%ESt50 5.681 -0,4%MSCI World 4.395 -0,7%Top 10 Crypto 14,79 -3,8%Nas 23.726 -1,0%Bitcoin 93.213 -1,7%Euro 1,1575 -0,3%Öl 64,28 -1,0%Gold 3.976 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX verliert leicht -- US-Börsen starten tiefer -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Top News
Underweight für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse Underweight für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Palantir-Aktie nach Rekordlauf schwächer - Internationale Expansion im Fokus Palantir-Aktie nach Rekordlauf schwächer - Internationale Expansion im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
56,75 EUR -0,09 EUR -0,16 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 54,92 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 710000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007100000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MBGAF

UBS AG

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral

13:11 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
56,75 EUR -0,09 EUR -0,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 56 auf 61 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der überraschend guten Kostenentwicklung im vergangenen Quartal und dem angekündigten Aktienrückkaufprogramm wachse sein Vertrauen in den Autobauer, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:37 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
57,45 €		 Abst. Kursziel*:
6,18%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
56,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,49%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

13:11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
13:01 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
08:26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
08:01 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

finanzen.net Investment-Tipp Aktien-Tipp Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktien-Tipp Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
finanzen.net Buy für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: So bewegt sich der Euro STOXX 50 mittags
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich
finanzen.net XETRA-Handel: DAX startet mit Gewinnen
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Donnerstagshandels nach
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt
finanzen.net Mercedes-Benz-Aktie zieht kräftig an: Gewinneinbruch nach Sparprogramm - bessere Marge in Q3
MarketWatch Mercedes CEO says carmaker is scurrying for chips after Nexperia nationalization
Financial Times Mercedes-Benz profits slump as revamp costs and US tariffs take toll
Business Times Mercedes beats margin forecasts as premium sales offset job-cut charges
Cnet Crafted in a Mercedes: Dolby, Universal Music Group and Merc Make Unlikely Audio Partnership
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
RSS Feed
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu myNews hinzufügen