HUGO BOSS Aktie

36,77 EUR +0,74 EUR +2,05 %
STU
Marktkap. 2,44 Mrd. EUR

KGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol HUGPF

Deutsche Bank AG

HUGO BOSS Hold

13:01 Uhr
HUGO BOSS Hold
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
36,77 EUR 0,74 EUR 2,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Bei einem Analystentreffen habe der Finanzchef seine Botschaften viel besser vermitteln können als auf dem vorangegangenen Kapitalmarkttag, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management habe sich selbstreflektierter gezeigt und realistischer mit Blick auf das bereits Erreichte und die noch bestehenden Defizite. Verbesserungsbedarf bestehe etwa bei den Hugo-Produkten und der Damenbekleidung. 2026 solle ein Jahr des Neuanfangs sein, in dem Qualität vor Quantität stehe./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Hold

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
36,54 €		 Abst. Kursziel*:
1,26%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
36,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,63%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

13:01 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
11.12.25 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
05.12.25 HUGO BOSS Kaufen DZ BANK
04.12.25 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

