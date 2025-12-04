HUGO BOSS-Aktie tiefer: Jefferies senkt Ziel
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HUGO BOSS von 41 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.
Werte in diesem Artikel
Analyst Frederick Wild kappte seine Ergebnisschätzungen am Mittwoch nach dem Strategie-Update der Metzinger für 2026 um 24 Prozent und für 2027 um 21 Prozent. Mit seinem neuen Kursziel liege die Bewertung im Konkurrenzvergleich etwa in der Mitte, auch wenn Markt- und Markendynamik aktuell recht unklar bleibe.
Die HUGO BOSS-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 1,47 Prozent auf 34,77 Euro nach.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
