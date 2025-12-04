DAX23.851 +0,7%Est505.722 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,59 -1,6%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.880 -0,5%Euro1,1676 ±0,0%Öl62,84 +0,1%Gold4.192 -0,3%
Einstufung "Hold"

HUGO BOSS-Aktie tiefer: Jefferies senkt Ziel

04.12.25 09:19 Uhr
HUGO BOSS-Aktie nach Kurszielsenkung durch Jefferies schwächer | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HUGO BOSS von 41 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HUGO BOSS AG
34,68 EUR -0,50 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Analyst Frederick Wild kappte seine Ergebnisschätzungen am Mittwoch nach dem Strategie-Update der Metzinger für 2026 um 24 Prozent und für 2027 um 21 Prozent. Mit seinem neuen Kursziel liege die Bewertung im Konkurrenzvergleich etwa in der Mitte, auch wenn Markt- und Markendynamik aktuell recht unklar bleibe.

Die HUGO BOSS-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 1,47 Prozent auf 34,77 Euro nach.

/rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

