ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Inditex auf 61 Euro - 'Kaufen'
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Inditex nach Zahlen von 54 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Mode ist weiterhin stark nachgefragt", schrieb Katharina Schmenger am Mittwoch angesichts starker Ergebnisse für das dritte Quartal und eines erfolgreichen Starts ins vierte Quartal. "Der Konzern ist weiter in der Lage, schnell auf Modetrends zu reagieren, und trifft mit dem breiten Markenportfolio weiter den Geschmack der Kunden."/rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Inditex
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Inditex
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:31
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|14:11
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|12:01
|Inditex Buy
|UBS AG
|10:36
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:31
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|14:11
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|12:01
|Inditex Buy
|UBS AG
|10:36
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2025
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.2025
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.2025
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.2025
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.2025
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.2025
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.2025
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.2025
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen