ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Inditex auf 61 Euro - 'Kaufen'

03.12.25 14:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
53,94 EUR 4,64 EUR 9,41%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Inditex nach Zahlen von 54 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Mode ist weiterhin stark nachgefragt", schrieb Katharina Schmenger am Mittwoch angesichts starker Ergebnisse für das dritte Quartal und eines erfolgreichen Starts ins vierte Quartal. "Der Konzern ist weiter in der Lage, schnell auf Modetrends zu reagieren, und trifft mit dem breiten Markenportfolio weiter den Geschmack der Kunden."/rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

