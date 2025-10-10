DAX 24.366 +0,5%ESt50 5.568 +0,7%MSCI World 4.240 +0,1%Top 10 Crypto 15,90 +3,7%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.240 -0,1%Euro 1,1592 -0,2%Öl 63,84 +2,8%Gold 4.071 +1,3%
Heute im Fokus
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX erholt -- Asiens Börsen schließen rot - Nikkei im Feiertag -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Bitcoin könnte profitieren: Arthur Hayes rechnet mit Billionen-Geldflut unter Trump
Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne
Inditex Aktie

Inditex Aktien-Sparplan
47,58 EUR +0,84 EUR +1,80 %
STU
48,05 EUR +0,74 EUR +1,56 %
GVIE
Marktkap. 146,38 Mrd. EUR

KGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
RBC Capital Markets

Inditex Sector Perform

10:51 Uhr
Inditex Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
47,58 EUR 0,84 EUR 1,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Sector Perform" belassen. Manjari Dhar verwies in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie auf das langfristige Wachstumspotenzial im Reisehandel. Die Unternehmen hätten hier bereits in den vergangenen Jahren operative Fortschritte gemacht - trotz eines unsicheren Konjunkturumfelds. Alles in allem wüchsen die Passagierzahlen weiter und der Bau neuer Flughäfen verschaffe den dort präsenten Unternehmen weiteres Wachstumspotenzial./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 16:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Sector Perform

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
48,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
47,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Manjari Dhar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

10:51 Inditex Sector Perform RBC Capital Markets
29.09.25 Inditex Sector Perform RBC Capital Markets
17.09.25 Inditex Buy UBS AG
11.09.25 Inditex Neutral UBS AG
11.09.25 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

