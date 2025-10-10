Inditex Aktie
Marktkap. 146,38 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Sector Perform" belassen. Manjari Dhar verwies in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie auf das langfristige Wachstumspotenzial im Reisehandel. Die Unternehmen hätten hier bereits in den vergangenen Jahren operative Fortschritte gemacht - trotz eines unsicheren Konjunkturumfelds. Alles in allem wüchsen die Passagierzahlen weiter und der Bau neuer Flughäfen verschaffe den dort präsenten Unternehmen weiteres Wachstumspotenzial./mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 16:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Sector Perform
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
48,05 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
47,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Manjari Dhar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|10:51
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|11.09.25
|Inditex Neutral
|UBS AG
|11.09.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|11.09.25
|Inditex Neutral
|UBS AG
|11.09.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|11.09.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|Inditex Neutral
|UBS AG
|10.09.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG