Inditex Aktie
Marktkap. 153,61 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen mit einem Kursziel von 51,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinicam sprach mit Blick auf die Bruttomarge des Modekonzerns in seiner ersten Reaktion am Mittwoch von einem Überraschungserfolg. Das dritte Quartal bestätige sehr gute Marktanteilsgewinne in der laufenden Herbst- und Wintersaison, schrieb er und hob das Unternehmenswachstum positiv hervor. Das sei auch im November stark gewesen und liege deutlich über der Markterwartung./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 01:57 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 01:57 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Buy
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
51,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
52,92 €
|Abst. Kursziel*:
-2,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
53,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,87%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|10:01
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|10:01
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|10:01
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|24.11.25
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets