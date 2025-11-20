DAX 23.573 +0,5%ESt50 5.619 +0,8%MSCI World 4.343 +0,2%Top 10 Crypto 11,87 -2,7%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 75.087 -0,6%Euro 1,1571 +0,0%Öl 62,45 -0,3%Gold 4.171 +1,0%
Inditex Aktie

47,78 EUR -0,07 EUR -0,15 %
STU
44,49 CHF +0,15 CHF +0,34 %
BRX
Marktkap. 145,63 Mrd. EUR

KGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873

ISIN ES0148396007

Symbol IDEXF

Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
47,78 EUR -0,07 EUR -0,15%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Inditex auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. In den vergangenen drei Quartale seien sowohl die Bewertung als auch die Erwartungen gesunken, weshalb die Aktie des Textilkonzerns attraktiv sei, schrieb Sreedhar Mahamkali in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gute Quartalszahlen am 3. Dezember könnten den langfristig positiven Anlagehintergrund des Textilkonzerns stärken. Der Experte erinnerte daran, dass er die Aktie jüngst wegen der im bisherigen Jahresverlauf anziehenden Umsatzentwicklung und eines starken Starts in die Herbst- und Wintersaison hochgestuft hatte./rob/gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Buy

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
47,77 €		 Abst. Kursziel*:
8,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
47,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,83%
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

24.11.25 Inditex Hold Deutsche Bank AG
24.11.25 Inditex Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 Inditex Outperform RBC Capital Markets
20.11.25 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Inditex Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

