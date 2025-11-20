Inditex Aktie
Marktkap. 145,63 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Inditex auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. In den vergangenen drei Quartale seien sowohl die Bewertung als auch die Erwartungen gesunken, weshalb die Aktie des Textilkonzerns attraktiv sei, schrieb Sreedhar Mahamkali in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gute Quartalszahlen am 3. Dezember könnten den langfristig positiven Anlagehintergrund des Textilkonzerns stärken. Der Experte erinnerte daran, dass er die Aktie jüngst wegen der im bisherigen Jahresverlauf anziehenden Umsatzentwicklung und eines starken Starts in die Herbst- und Wintersaison hochgestuft hatte./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Buy
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
47,77 €
|Abst. Kursziel*:
8,85%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
47,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,83%
|
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
