Zara-Mutter Inditex nimmt weiter Schwung auf - Ergebnis besser als gedacht

03.12.25 08:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
50,40 EUR 1,10 EUR 2,23%
Charts|News|Analysen
ARTEIXO (dpa-AFX) - Frische Herbst- und Winterkollektionen haben der Zara-Konzernmutter Inditex im dritten Quartal Schwung verliehen. Auch im anlaufenden Weihnachtsgeschäft zu Beginn des vierten Quartals zogen die Verkäufe der Spanier weiter an. So stiegen die Umsätze online und in den Shops zwischen Anfang November und Anfang Dezember währungsbereinigt gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,6 Prozent, wie die im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierten Spanier am Mittwoch in Arteixo mitteilten. Damit beschleunigte sich das Geschäft weiter.

Schon zu Beginn des dritten Quartals hatte die Textilkette mit Marken wie Pull & Bear, Massimo Dutti und Bershka von gutem Anklang neuer Mode berichtet. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres (bis Ende Oktober) kletterte der Erlös um 2,7 Prozent auf 28,2 Milliarden Euro. Das war etwas mehr als von Analysten erwartet. Belastet wurde der Konzern weiter vom starken Euro. Gegenüber dem ersten Halbjahr baute der Konzern das Wachstum aus, im dritten Quartal lag es währungsbereinigt bei 8,4 Prozent.

Auch beim operativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) konnte Inditex (Industria di Diseno Textil) mit einem Plus von 4,8 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro die Erwartungen am Markt leicht übertreffen. Unter dem Strich stieg der Nettogewinn um knapp vier Prozent auf 4,6 Milliarden Euro. Im Gesamtjahr geht das Management weiter von einer weitgehend stabilen Bruttomarge aus und kalkuliert mit einem Gegenwind aus Währungsschwankungen von 4 Prozentpunkten beim Umsatz.

Die Aktie legte vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate rund zwei Prozent zu./men/zb/stk

