Inditex Aktie
Marktkap. 150,36 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Inditex auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Anne Critchlow sieht den Textilkonzern in ihrer Einschätzung vom Freitagnachmittag als Nutznießer mehrerer Umsatztreiber. Mit Blick auf die Quartalszahlen am 3. Dezember verwies sie auf die zunehmende Verbreitung der neuartigen GLP1-Abnehmmedikamente, die den Kauf kleinerer Kleidungsgrößen nötig machten und zudem die Verbraucher darin bestärkten, in ihr Erscheinungsbild zu investieren. Dazu verschiebe sich die Nachfrage wegen der Lebenshaltungskosten von höherpreisigen hin zu günstigeren Modeanbietern./rob/gl/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 17:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Buy
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
48,17 €
|Abst. Kursziel*:
7,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
49,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,65%
|
Analyst Name:
Anne Critchlow
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
