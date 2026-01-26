DAX 24.883 -0,2%ESt50 5.964 +0,1%MSCI World 4.534 +0,0%Top 10 Crypto 11,48 -0,1%Nas 23.601 +0,4%Bitcoin 74.064 -0,4%Euro 1,1868 -0,1%Öl 65,22 -0,7%Gold 5.086 +1,5%
99,50 EUR -0,50 EUR -0,50 %
STU
91,00 CHF ±0,00 CHF ±0,00 %
BRX
Marktkap. 51,29 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol LDNXF

Deutsche Bank AG

London Stock Exchange (LSE) Buy

09:36 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Buy
Aktie in diesem Artikel
London Stock Exchange (LSE)
99,50 EUR -0,50 EUR -0,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 11900 auf 11400 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den am 26. Februar anstehenden Jahreszahlen ende ein schwieriges Jahr für den Aktienkurs des Börsenbetreibers, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstag vorliegenden Vorschau. Die Sorgen wegen des Themas Künstliche Intelligenz (KI) dürften sich indes weder in den Resultaten noch im Ausblick niederschlagen. Goy rechnet mit einem sehr robusten Erlöswachstum, weiter steigenden Margen sowie zusätzlichen Kapitalmaßnahmen und Aktienrückkäufen. Das Kurspotenzial zum neuen Ziel betrage immer noch 30 Prozent. Der Experte bevorzugt indes die Konkurrenten Euronext und Deutsche Börse./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
114,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
100,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,92 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

09:36 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.01.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Jefferies & Company Inc.
09.12.25 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt letztendlich im Plus
finanzen.net FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust hätte ein London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich schwächer
finanzen.net Zuversicht in London: FTSE 100 schlussendlich fester
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 notiert am Mittwochmittag im Minus
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zum Start auf grünem Terrain
finanzen.net Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück
Zacks London Stock Exchange Group plc - Unsponsored ADR (LSEGY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
RTE.ie Minister Troy opens markets at London Stock Exchange
Benzinga London Stock Exchange Transitions: New Market Dynamics
Cointelegraph British crypto firm KR1 eyes London Stock Exchange as UK warms to industry: FT
Zacks What Makes London Stock Exchange Group plc - Unsponsored ADR (LNSTY) a New Strong Buy Stock
BBC London Stock Exchange bouncing back, says metals magnate
BBC London Stock Exchange bouncing back, says metals magnate
Financial Times London Stock Exchange to press play on shareholder podcasts
