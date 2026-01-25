Amazon Aktie
Marktkap. 2,16 Bio. EURKGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
Amazon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Angesichts des zuletzt verblassten Nimbus von OpenAI müssten die Profiteure von Künstlicher Intelligenz (KI) aus der US-Internetbranche mit der anlaufenden Berichtssaison weitere Erfolge zeigen, schrieb Brad Erickson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Und die Unternehmen, die durch KI als gefährdet gälten, müssten es schaffen, KI eher als Hebel denn als Bedrohung darzustellen. Für Amazon könnte 2026 ein Durchbruchsjahr mit Blick auf die Kapazitätserweiterung werden. Hier seien sowohl die Anlegerstimmung als auch seine Erwartungen für die Entwicklung der Schätzungen nach den Zahlen positiv./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:51 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:51 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Amazon Outperform
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 300,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 239,16
|Abst. Kursziel*:
25,44%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 238,46
|Abst. Kursziel aktuell:
25,81%
|
Analyst Name:
Brad Erickson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 297,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Amazon
|14:46
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
