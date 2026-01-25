DAX 24.940 +0,2%ESt50 5.954 +0,1%MSCI World 4.533 +0,6%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.585 +0,4%Bitcoin 74.160 +1,6%Euro 1,1870 -0,2%Öl 65,51 -1,2%Gold 5.090 +2,1%
Heute im Fokus
DAX höher -- Wall Street eröffnet wenig bewegt -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX unentschlossen - Anleger warten auf Impulse US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX unentschlossen - Anleger warten auf Impulse
Infineon-Aktie vor den Zahlen: Analysten setzen auf Wachstum und technologische Stärke Infineon-Aktie vor den Zahlen: Analysten setzen auf Wachstum und technologische Stärke
Amazon Aktie

Amazon Aktien-Sparplan
200,50 EUR -1,85 EUR -0,91 %
STU
238,46 USD -0,69 USD -0,29 %
BTT
Marktkap. 2,16 Bio. EUR

KGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866

ISIN US0231351067

Symbol AMZN

RBC Capital Markets

Amazon Outperform

14:46 Uhr
Amazon Outperform
Amazon
200,50 EUR -1,85 EUR -0,91%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Angesichts des zuletzt verblassten Nimbus von OpenAI müssten die Profiteure von Künstlicher Intelligenz (KI) aus der US-Internetbranche mit der anlaufenden Berichtssaison weitere Erfolge zeigen, schrieb Brad Erickson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Und die Unternehmen, die durch KI als gefährdet gälten, müssten es schaffen, KI eher als Hebel denn als Bedrohung darzustellen. Für Amazon könnte 2026 ein Durchbruchsjahr mit Blick auf die Kapazitätserweiterung werden. Hier seien sowohl die Anlegerstimmung als auch seine Erwartungen für die Entwicklung der Schätzungen nach den Zahlen positiv./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:51 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:51 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Outperform

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 239,16		 Abst. Kursziel*:
25,44%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 238,46		 Abst. Kursziel aktuell:
25,81%
Analyst Name:
Brad Erickson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 297,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Amazon

14:46 Amazon Outperform RBC Capital Markets
12.12.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Amazon Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

