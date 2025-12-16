Amazon Aktie
Marktkap. 2,02 Bio. EURKGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
Amazon Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon von 311 auf 301 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ähnlich wie andere große Internetkonzerne habe der Handelsriese eine Investitionsprognose für 2026 abgegeben, die deutlich über den Erwartungen liege, hob Analyst Stephen Ju in einer am Freitag vorliegenden Studie hervor. Dies zehre vorerst am Free Cashflow, für den er seine Erwartungen kürzte. Er schätzt aber, dass die Wachstumsrate der Cloud-Sparte AWS in diesem Jahr auf 38 Prozent steigen sollte. Dieses Wachstum wäre dann doppelt so hoch wie 2025, rechnete der Experte vor./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Amazon Buy
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 301,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 206,06
|Abst. Kursziel*:
46,07%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 208,16
|Abst. Kursziel aktuell:
44,60%
|
Analyst Name:
Stephen Ju
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 291,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
