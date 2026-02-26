Zukunftssicher

Bei vielen Arbeitnehmern wächst die Unsicherheit: Verliere ich meinen Job? Wird meine Tätigkeit bald von Künstlicher Intelligenz übernommen? Jamie Dimon, CEO von JPMorgan, erklärt, welche Fähigkeiten im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz besonders gefragt sind und Menschen helfen können, sich auf dem Arbeitsmarkt zu behaupten.

Wer ist Jamie Dimon?

Jamie Dimon ist seit vielen Jahren der CEO von JPMorgan, einem der größten Finanzinstitute der Welt. Durch seine langjährige Erfahrung in der Finanzbranche und seinen umfassenden Überblick über wirtschaftliche und technologische Entwicklungen zählt Dimon zu den Stimmen, denen besondere Aufmerksamkeit gebührt, wenn es um zukünftige Entwicklungen geht.

Aussagen über die Arbeitswelt im KI-Zeitalter

Dimon betont, dass Arbeitnehmer nur dann langfristig erfolgreich sein können, wenn die reale Welt, aktuelle Veränderungen und neue Ideen richtig eingeschätzt werden. Deshalb rät er, wie CNBC berichtet, Arbeitnehmern, Fähigkeiten zu entwickeln, die auch im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz gefragt bleiben: kritisches Denken, emotionale Intelligenz, Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, sich in Meetings gut einzubringen. Wer diese Kompetenzen beherrscht, wird laut Dimon auch in Zukunft viele berufliche Chancen haben.

Diesem Sentiment stimmen laut CNBC auch andere CEOs zu. So betont zum Beispiel Amazon-Web-Services-CEO Matt Garman, dass kritisches Denken - also die Fähigkeit, Informationen zu analysieren und daraus Schlüsse zu ziehen - im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz besonders wichtig sei. Zwar könne KI viele administrative und fachliche Aufgaben übernehmen, sie sei aber noch nicht in der Lage, komplexe Urteile zu fällen. Garman empfiehlt zudem, kreativ, flexibel und lernbereit zu sein, da die Fähigkeit, sich auf Neues einzustellen entscheidend für den Erfolg sei.

Harvard-Professorin Alison Wood Brooks empfiehlt, Gespräche bewusst vorzubereiten, durchdachte Fragen zu stellen, Verantwortung für eigene Fehler zu übernehmen, andere für gute Ideen anzuerkennen und Small Talk zu nutzen. Besonders wichtig sei aber aktives Zuhören: erfolgreiche Mitarbeiter würden nicht nur nicken oder Blickkontakt halten, sondern die Antworten ihrer Gesprächspartner aufgreifen und gezielt nachhaken - eine Fähigkeit, die laut Brooks erstaunlich wenigen bewusst ist.

Unterschätzte Kernkompetenz: Die Kunst des Schreibens

Ein entscheidender Punkt in Dimons Rat ist die Aufforderung: "Lernen Sie zu schreiben." Auch wenn KI heute Texte auf Knopfdruck generiert, bleibt die Fähigkeit, Gedanken selbst präzise, logisch und überzeugend zu strukturieren, unverzichtbar. Für Dimon ist gutes Schreiben ein Ausdruck von klarem Denken - eine menschliche Fähigkeit, die auch in einer automatisierten Welt den entscheidenden Unterschied macht.

Fachwissen allein reicht im KI-Zeitalter nicht mehr aus. Wer jedoch seine rein menschlichen Stärken - Empathie, kritisches Urteilsvermögen und präzise Ausdrucksweise - kultiviert, wird laut den Top-Managern der Welt nicht nur seinen Job behalten, sondern in der neuen Arbeitswelt sogar gefragter sein als je zuvor.

Redaktion finanzen.net