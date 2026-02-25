Börse New York in Grün: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im Dow Jones

Dow Jones-Kursentwicklung

Der Dow Jones zeigte sich am vierten Tag der Woche wenig bewegt.

Am Donnerstag beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 49.499,20 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,528 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,252 Prozent tiefer bei 49.357,63 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 49.482,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49.815,22 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49.237,38 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,075 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 26.01.2026, mit 49.412,40 Punkten bewertet. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 26.11.2025, den Wert von 47.427,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 43.433,12 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 2,31 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 50.512,79 Punkten. Bei 47.853,04 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 4,03 Prozent auf 199,47 USD), American Express (+ 2,52 Prozent auf 335,32 USD), IBM (+ 1,88 Prozent auf 242,01 USD), Visa (+ 1,19 Prozent auf 316,70 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,93 Prozent auf 306,13 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-5,46 Prozent auf 184,89 USD), Merck (-2,58 Prozent auf 119,30 USD), Caterpillar (-1,78 Prozent auf 752,93 USD), Amgen (-1,30 Prozent auf 379,33 USD) und Amazon (-1,29 Prozent auf 207,92 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 76.659.579 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,965 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie weist mit 10,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Verizon lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,71 Prozent.

Redaktion finanzen.net