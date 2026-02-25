DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 -1,4%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.197 -0,6%Euro1,1797 -0,1%Öl70,91 -0,1%Gold5.185 +0,4%
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX schließt moderat höher -- US-Börsen uneinheitlich -- NVIDIA: Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin, D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, Salesforce im Fokus
Top News
Strategie statt viel Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025 Strategie statt viel Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
KI-Schock an der Wall Street: Wie Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co. unter Druck setzt KI-Schock an der Wall Street: Wie Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co. unter Druck setzt
Dow Jones-Kursentwicklung

Börse New York in Grün: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im Dow Jones

26.02.26 22:32 Uhr
Börse New York in Grün: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im Dow Jones | finanzen.net

Der Dow Jones zeigte sich am vierten Tag der Woche wenig bewegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
176,10 EUR -2,48 EUR -1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
American Express Co.
284,25 EUR 6,65 EUR 2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amgen Inc.
321,40 EUR -6,60 EUR -2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
620,00 EUR -29,00 EUR -4,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
206,05 EUR 4,25 EUR 2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
260,00 EUR 3,75 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck Co.
101,20 EUR -2,80 EUR -2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,66 EUR -8,92 EUR -5,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
169,98 EUR 7,30 EUR 4,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
41,53 EUR -0,64 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Visa Inc.
268,45 EUR 3,65 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walt Disney
89,51 EUR 0,53 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
49.499,2 PKT 17,1 PKT 0,03%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 49.499,20 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,528 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,252 Prozent tiefer bei 49.357,63 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 49.482,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49.815,22 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49.237,38 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,075 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 26.01.2026, mit 49.412,40 Punkten bewertet. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 26.11.2025, den Wert von 47.427,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 43.433,12 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 2,31 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 50.512,79 Punkten. Bei 47.853,04 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 4,03 Prozent auf 199,47 USD), American Express (+ 2,52 Prozent auf 335,32 USD), IBM (+ 1,88 Prozent auf 242,01 USD), Visa (+ 1,19 Prozent auf 316,70 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,93 Prozent auf 306,13 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-5,46 Prozent auf 184,89 USD), Merck (-2,58 Prozent auf 119,30 USD), Caterpillar (-1,78 Prozent auf 752,93 USD), Amgen (-1,30 Prozent auf 379,33 USD) und Amazon (-1,29 Prozent auf 207,92 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 76.659.579 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,965 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie weist mit 10,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Verizon lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,71 Prozent.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
