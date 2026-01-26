DAX 24.883 -0,2%ESt50 5.964 +0,1%MSCI World 4.534 +0,0%Top 10 Crypto 11,48 -0,1%Nas 23.601 +0,4%Bitcoin 74.064 -0,4%Euro 1,1868 -0,1%Öl 65,22 -0,7%Gold 5.086 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 CSG Group A420X0 NVIDIA 918422 SAP 716460 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer: 25.000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen fest -- Anta Sports wird größter PUMA-Aktionär -- DroneShield-Zahlen durchwachsen -- Tesla, VORWERK, GameStop, Continental, BASF im Fokus
Top News
PUMA-Aktie hebt ab: Chinesische Anta Sports wird zum größten Aktionär - milliardenschwerer Anteil PUMA-Aktie hebt ab: Chinesische Anta Sports wird zum größten Aktionär - milliardenschwerer Anteil
DroneShield-Aktie bricht ein: Sales-Pipeline sinkt, Umsatz springt hoch DroneShield-Aktie bricht ein: Sales-Pipeline sinkt, Umsatz springt hoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
37,14 EUR -0,08 EUR -0,21 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,79 Mrd. EUR

KGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 578580

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005785802

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FMCQF

Barclays Capital

Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight

09:26 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
37,14 EUR -0,08 EUR -0,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 48,00 auf 47,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel rechnet in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal mit einer saisonal höheren Marge. Im Fokus stehe aber wohl das herausfordernde Jahr 2026 mit einer Unsicherheit hinsichtlich der Behandlungszahlen des Dialysekonzerns, schrieb er am Montagabend./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 21:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 04:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
47,50 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
36,92 €		 Abst. Kursziel*:
28,66%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
37,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,89%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

09:26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight Barclays Capital
26.01.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold Deutsche Bank AG
23.01.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.01.26 Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

finanzen.net Aktie unter die Lupe Analyse: Barclays Capital bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse Analyse: Barclays Capital bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St wird am Dienstagvormittag ausgebremst
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag höher
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Montagmittag mit Aufschlag
finanzen.net Hold von Deutsche Bank AG für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
finanzen.net DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresenius Medical Care (FMC) St-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Freitagshandels schwächer
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen
Zacks What Makes FMC Technologies (FTI) a New Strong Buy Stock
Zacks FMC Technologies (FTI) is a Top-Ranked Growth Stock: Should You Buy?
EQS Group EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
MotleyFool Advisor Dumps $5.1 Million Stake in FMC Amid a 69% Stock Collapse
Zacks Here's Why FMC Technologies (FTI) is a Strong Momentum Stock
Zacks Are Options Traders Betting on a Big Move in FMC Stock?
Zacks FMC Technologies (FTI) Is Up 4.17% in One Week: What You Should Know
Benzinga Where FMC Stands With Analysts
RSS Feed
Fresenius Medical Care (FMC) St. zu myNews hinzufügen