Grippesaison in USA

FMC-Aktie leidet unter schwachen Vorgaben von DaVita

14.01.26 11:23 Uhr
Die Aktien von FMC sind am Mittwoch unter 37 Euro und damit auf das tiefste Niveau seit Herbst 2024 gefallen.

Dabei verloren die Papiere des Dialysekonzerns via XETRA zuletzt 5,44 Prozent auf 37,20 Euro. In den USA waren die Aktien des Konkurrenten DaVita am Vorabend mit minus 5 Prozent sogar auf einem Tiefststand seit Anfang 2024 gelandet. Möglicherweise hängt dies damit zusammen, dass die Grippesaison in den USA - auch einem sehr wichtigen Markt für FMC - bereits im Dezember und damit früher als üblich gestartet ist.

JPMorgan-Analyst David Adlington schrieb nach der Präsentation der FMC-Chefin auf der Healthcare-Konferenz, dass der Konzern aktuell noch prüfe, ob lediglich die Behandlungszahlen oder auch die Sterblichkeit der Dialyse-Patienten beeinflusst worden sei.

/ag/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

In eigener Sache

Übrigens: DaVita und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

mehr Analysen