Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 11,89 Mrd. EURKGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 62 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Richard Felton kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen nach einem schwächer als erwarteten zweiten Quartal. Die Jahresziele seien zwar bestätigt worden, aber der Weg dahin werde wahrscheinlich unter Anlegern zur Debatte stehen, schrieb er./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 21:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
42,54 €
|Abst. Kursziel*:
41,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,70%
|
Analyst Name:
Richard Felton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|06.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
