Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

40,90 EUR +0,04 EUR +0,10 %
STU
Marktkap. 11,89 Mrd. EUR

KGV 24,09 Div. Rendite 3,26%
WKN 578580

ISIN DE0005785802

Symbol FMCQF

Goldman Sachs Group Inc.

Fresenius Medical Care (FMC) St Buy

06.08.25
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 62 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Richard Felton kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen nach einem schwächer als erwarteten zweiten Quartal. Die Jahresziele seien zwar bestätigt worden, aber der Weg dahin werde wahrscheinlich unter Anlegern zur Debatte stehen, schrieb er./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 21:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,54 €		 Abst. Kursziel*:
41,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,70%
Analyst Name:
Richard Felton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

06.08.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold Deutsche Bank AG
06.08.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral UBS AG
05.08.25 Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

