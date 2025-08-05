Goldman Sachs Group Inc.

Fresenius Medical Care (FMC) St Buy

06.08.25

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 62 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Richard Felton kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen nach einem schwächer als erwarteten zweiten Quartal. Die Jahresziele seien zwar bestätigt worden, aber der Weg dahin werde wahrscheinlich unter Anlegern zur Debatte stehen, schrieb er./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 21:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

