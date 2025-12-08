Wolters Kluwer Aktie
Marktkap. 20,72 Mrd. EURKGV 35,31 Div. Rendite 1,45%
WKN A0J2R1
ISIN NL0000395903
Symbol WOLTF
Wolters Kluwer Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Wolters Kluwer bei unverändertem Kursziel von 125 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Dies schrieb Nizla Naizer in ihrer am Dienstag vorliegenden Neubewertung./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Wolters Kluwer Buy
|Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
89,16 €
|Abst. Kursziel*:
40,20%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
89,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,38%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
124,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
