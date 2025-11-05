DAX 23.664 -0,3%ESt50 5.597 -0,3%MSCI World 4.319 -0,1%Top 10 Crypto 13,64 -2,4%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 87.487 -0,3%Euro 1,1543 +0,0%Öl 64,26 +1,1%Gold 4.008 +0,8%
Wolters Kluwer Aktie

Bernstein Research

Wolters Kluwer Outperform

10:41 Uhr
Wolters Kluwer Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Outperform" belassen. Der jüngste Kursrutsch könnte auf Nachrichten von OpenEvidence, einem Rivalen der Sparte Clinical Solutions basieren, schrieb Christophe Cherblanc am Donnerstagabend. So habe das Startup eine Lizenzvereinbarung mit dem National Comprehensive Cancer Network bekannt gegeben. Trotz des Wettbewerbs in dem entsprechenden Markt seien die Kursverluste von Wolters Kluwer aber übertrieben./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 16:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Wolters Kluwer Outperform

Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
96,70 €		 Abst. Kursziel*:
44,78%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
96,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,11%
Analyst Name:
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
135,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.

Wolters Kluwer N.V. zu myNews hinzufügen