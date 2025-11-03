UBS AG

Wolters Kluwer Neutral

12:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach Zahlen mit einem Kursziel von 117 Euro auf "Neutral" belassen. Das bereinigte organische Umsatzwachstum des Wissenschaftsverlags sei in den ersten neun Monaten um 6 Prozent gestiegen, was im Vergleich zum 5-prozentigen Anstieg im ersten Halbjahr 2025 eine Verbesserung sei, schrieb Adam Berlin am Mittwoch. Er verwies zudem auf den neuen geplanten Aktienrückkauf von November an bis Februar 2026./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

