Wolters Kluwer Aktie

105,20 EUR -3,65 EUR -3,35 %
STU
97,86 CHF -3,41 CHF -3,37 %
BRX
Marktkap. 24,55 Mrd. EUR

KGV 35,31 Div. Rendite 1,45%
WKN A0J2R1

ISIN NL0000395903

Symbol WOLTF

Deutsche Bank AG

Wolters Kluwer Hold

12:26 Uhr
Wolters Kluwer Hold
Wolters Kluwer N.V.
105,20 EUR -3,65 EUR -3,35%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer trotz "ermutigender Neunmonatszahlen" von 154 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Operativ laufe beim Medienkonzern alles nach Plan, schrieb Silvia Cuneo in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die gesunkene Sektorbewertung führe aber in ihrem Modell zu einem niedrigeren Bewertungsmaßstab./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
106,10 €		 Abst. Kursziel*:
17,81%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
105,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,82%
Analyst Name:
Silvia Cuneo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
135,00 €

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.

12:26 Wolters Kluwer Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 Wolters Kluwer Neutral UBS AG
05.11.25 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
23.10.25 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
21.10.25 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.

dpa-afx Mehr Umsatz Wolters Kluwer-Aktie gewinnt: Kurs auf Jahresziele Wolters Kluwer-Aktie gewinnt: Kurs auf Jahresziele
dpa-afx ROUNDUP: Wolters Kluwer hält Kurs auf Jahresziele - Aktie erholt sich
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Wolters Kluwer legen nach Zahlen deutlich zu
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Oktober 2025: So schätzen Experten die Wolters Kluwer-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wolters Kluwer von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wolters Kluwer-Investment von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wolters Kluwer-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wolters Kluwer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Zacks Bears are Losing Control Over Wolters Kluwer (WTKWY), Here's Why It's a 'Buy' Now
GlobeNewswire Share Buyback Transaction Details June 5 – June 11, 2025
GlobeNewswire Wolters Kluwer completes acquisition of Brightflag
GlobeNewswire Share Buyback Transaction Details May 29 – June 4, 2025
GlobeNewswire Wolters Kluwer acquires online healthcare courseware provider IntelliLearn
Zacks Wolters Kluwer (WTKWY) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
GlobeNewswire Wolters Kluwer appoints Greg Samios as CEO of Health division
GlobeNewswire Share Buyback Transaction Details May 22 – May 28, 2025
