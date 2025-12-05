Inditex Aktie
Marktkap. 170,96 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Outperform" belassen. Das starke Angebot des Modekonzerns und seine Fähigkeit, auf aktuelle Trends zu reagieren, dürfte weitere Marktanteile bringen, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Dienstag veröffentlichten Branchenausblick auf 2026./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:21 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Inditex Outperform
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
53,42 €
|Abst. Kursziel*:
6,70%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
53,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,54%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|12:51
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
