Inditex Aktie

53,50 EUR -0,30 EUR -0,56 %
50,25 CHF -0,34 CHF -0,66 %
Marktkap. 170,96 Mrd. EUR

KGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873

ISIN ES0148396007

Symbol IDEXF

Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
53,50 EUR -0,30 EUR -0,56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Outperform" belassen. Das starke Angebot des Modekonzerns und seine Fähigkeit, auf aktuelle Trends zu reagieren, dürfte weitere Marktanteile bringen, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Dienstag veröffentlichten Branchenausblick auf 2026./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:21 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex Outperform

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
53,42 €		 Abst. Kursziel*:
6,70%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
53,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,54%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

12:51 Inditex Outperform RBC Capital Markets
05.12.25 Inditex Buy UBS AG
04.12.25 Inditex Hold Deutsche Bank AG
04.12.25 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Inditex Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

