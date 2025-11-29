DAX 24.163 +0,5%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.409 +0,1%Top 10 Crypto 12,22 +2,5%Nas 23.590 +0,2%Bitcoin 80.553 +3,5%Euro 1,1630 -0,1%Öl 61,91 -0,9%Gold 4.208 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf die Fed: DAX schließt fester -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- BMW, Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Morgen kommt die US Zinssenkung (wahrscheinlich) Hot Stocks heute: Morgen kommt die US Zinssenkung (wahrscheinlich)
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS heben ab: Rüstungsspaket & Ukraine-Verhandlungen im Blick Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS heben ab: Rüstungsspaket & Ukraine-Verhandlungen im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BMW Aktie

Kaufen
Verkaufen
BMW Aktien-Sparplan
97,02 EUR +0,32 EUR +0,33 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 58,82 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 519000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005190003

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAMXF

Bernstein Research

BMW Outperform

13:46 Uhr
BMW Outperform
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
97,02 EUR 0,32 EUR 0,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Der verkündete Wechsel an der Konzernspitze decke sich voll und ganz mit den Erwartungen, schrieb Stephen Reitman in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Der bisherige Produktionschef Nedeljkovic habe die Industrialisierung der "Neuen Klasse" in der Produktpalette des Autoherstellers geleitet./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:20 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Outperform

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
96,96 €		 Abst. Kursziel*:
-5,12%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
97,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,17%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

13:46 BMW Outperform Bernstein Research
09:41 BMW Buy Deutsche Bank AG
05.12.25 BMW Outperform Bernstein Research
26.11.25 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BMW AG

finanzen.net Neuer CEO BMW-Aktie fester: Autobauer wechselt Chef aus - Nedeljkovic folgt auf Zipse BMW-Aktie fester: Autobauer wechselt Chef aus - Nedeljkovic folgt auf Zipse
finanzen.net BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt BMW auf 'Outperform' - Ziel 92 Euro
finanzen.net Bernstein Research verleiht BMW-Aktie Outperform in jüngster Analyse
dpa-afx ROUNDUP 2: Produktionschef Nedeljkovic folgt auf Zipse an BMW-Spitze
dpa-afx ROUNDUP: Produktionschef Nedeljkovic folgt auf Zipse an BMW-Spitze
dpa-afx Nedeljkovic folgt auf Zipse an BMW-Spitze
finanzen.net DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BMW-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet BMW-Aktie mit Buy
Business Times BMW names veteran Nedeljkovic as CEO to tackle China, Tesla
Financial Times BMW chief to leave after 35 years at carmaker
MarketWatch My friend cosigned a loan for a BMW, but the driver defaulted. They’re both on the hook for $5K. What happens now?
Business Times BMW mulls adding range-extending engines to EV models in China
Business Times BMW boosts profit margin for cars in third quarter
Korea Times Samsung SDI, BMW to jointly validate all-solid-state batteries
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
RSS Feed
BMW AG zu myNews hinzufügen