DAX 24.116 +0,3%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.404 +0,0%Top 10 Crypto 12,22 +2,5%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.748 -0,1%Euro 1,1637 +0,0%Öl 62,49 %Gold 4.198 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Vonovia A1ML7J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed: Dow stabil erwartet -- DAX fester -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- BMW, Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Top News
So sah das Depot von Starinvestor Stanley Druckenmiller im dritten Quartal 2025 aus So sah das Depot von Starinvestor Stanley Druckenmiller im dritten Quartal 2025 aus
Samsara (IOT) – IoT-Spezialist profitiert massiv von Digitalisierungs-Boom! Samsara (IOT) – IoT-Spezialist profitiert massiv von Digitalisierungs-Boom!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Unilever Aktie

Kaufen
Verkaufen
48,34 EUR -2,48 EUR -4,88 %
STU
43,90 CHF -0,52 CHF -1,18 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 125,04 Mrd. EUR

KGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0JNE2

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B10RZP78

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UNLYF

Bernstein Research

Unilever Outperform

14:41 Uhr
Unilever Outperform
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
48,34 EUR -2,48 EUR -4,88%
Charts| News| Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5900 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten für Europas Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne relevanten US-Kassendaten aus. L'Oreal und Beiersdorf ragten heraus, was die aktuell robuste Erholung im Bereich Beauty und Körperpflege unterstreiche. Ohne das inzwischen abgespaltene Eiscreme-Geschäft sei Unilever etwas stärker gewachsen als zuletzt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Outperform

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
59,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
48,24 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,29 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

14:41 Unilever Outperform Bernstein Research
11:41 Unilever Overweight Barclays Capital
11:16 Unilever Underperform RBC Capital Markets
08:01 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Unilever Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Unilever plc

dpa-afx Aktie im Fokus Magnum Ice Cream-Aktie verliert: Abspaltung von Unilever ohne große Wellen Magnum Ice Cream-Aktie verliert: Abspaltung von Unilever ohne große Wellen
finanzen.net Magnum Ice Cream-Aktie pendelt um Referenzpreis: Unilever-Spin-off begeht ersten Handelstag
finanzen.net Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich schwächer
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer
finanzen.net Unilever Aktie News: Anleger setzen Unilever am Nachmittag unter Druck
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 liegt am Montagnachmittag im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 legt mittags den Rückwärtsgang ein
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 fällt
RTE.ie Unilever to sell snack brand Graze to Candy Kittens owner
Financial Times Unilever says Ben & Jerry’s chair no longer suitable for board role
BBC Ben & Jerry's co-founder says Unilever blocked Palestine-themed ice cream
FOX Business Ben & Jerry’s co-founder says Unilever 'stopped' ice cream company from creating a 'flavor for Palestine'
BBC Ben & Jerry's co-founder says Unilever blocked Palestine-themed ice cream
RTE.ie Unilever delays Magnum demerger timeline
RTE.ie 99 Problems: Why Ben & Jerry's is at war with Unilever
MarketWatch A Ben & Jerry’s co-founder is quitting. He says Unilever and Magnum have muzzled the ice-cream company’s voice.
RSS Feed
Unilever plc zu myNews hinzufügen