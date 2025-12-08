Unilever Aktie
Marktkap. 125,04 Mrd. EURKGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5900 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten für Europas Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne relevanten US-Kassendaten aus. L'Oreal und Beiersdorf ragten heraus, was die aktuell robuste Erholung im Bereich Beauty und Körperpflege unterstreiche. Ohne das inzwischen abgespaltene Eiscreme-Geschäft sei Unilever etwas stärker gewachsen als zuletzt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Outperform
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
59,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
48,24 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,29 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
