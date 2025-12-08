BAT Aktie
Marktkap. 106,62 Mrd. EURKGV 21,07 Div. Rendite 8,34%
WKN 916018
ISIN GB0002875804
Symbol BTAFF
BAT Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) nach dem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 4900 Pence auf "Overweight" belassen. Der Tabakkonzern sei auf Kurs, was die Ziele für 2025 betrifft, schrieb Gaurav Jain am Dienstag. Als Belastung sieht er jedoch den Ausblick auf das kommende Jahr./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: BAT Overweight
|Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
49,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
42,22 £
|Abst. Kursziel*:
16,06%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
43,03 £
|Abst. Kursziel aktuell:
13,87%
|
Analyst Name:
Gaurav Jain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,36 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
