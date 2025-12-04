DAX 24.163 +0,5%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.406 +0,0%Top 10 Crypto 12,22 +2,5%Nas 23.607 +0,3%Bitcoin 80.869 +3,9%Euro 1,1622 -0,1%Öl 61,89 -1,0%Gold 4.206 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf die Fed: DAX schließt fester -- US-Börsen uneins -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- BMW, Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Top News
Almonty-Aktie -13 %: Kapitalmaßnahme belastet Wolfram-Produzent Almonty-Aktie -13 %: Kapitalmaßnahme belastet Wolfram-Produzent
NVIDIA-Aktie etwas schwächer: Grünes Licht von Trump für China-Export von bestimmten Chips NVIDIA-Aktie etwas schwächer: Grünes Licht von Trump für China-Export von bestimmten Chips
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aumovio Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aumovio Aktien-Sparplan
40,68 EUR +0,56 EUR +1,40 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,07 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN AUM0V1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000AUM0V10

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMVIF

Deutsche Bank AG

AUMOVIO Buy

19:16 Uhr
AUMOVIO Buy
Aktie in diesem Artikel
Aumovio
40,68 EUR 0,56 EUR 1,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Dem stark vom geopolitischen Wandel beeinflussten Sektor stehe 2026 ein weiteres Übergangsjahr bevor, in dem sich die Branche aber von den negativen Einmaleffekten aus 2025 weitgehend erholen und wieder zu Gewinnwachstum finden sollte, schrieb ein Team um den Analysten Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Experten ziehen Autobauer den Reifenherstellern vor und bleiben bei Autozulieferern "höchst selektiv". Aumovio zählt 2026 neben Volkswagen , BMW und Pirelli zu den "Top Picks" in Europa./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 05:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: Aumovio Buy

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,72 €		 Abst. Kursziel*:
22,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,91%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,04 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aumovio

19:16 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
26.11.25 Aumovio Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 Aumovio Underperform Jefferies & Company Inc.
10.11.25 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
10.11.25 Aumovio Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Aumovio

Dow Jones Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf - Auch Neuzugang im TecDAX
dpa-afx JPMorgan erwartet Aumovio im MDAX - Aktie unbeeindruckt
finanzen.net Insider nimmt Aumovio-Aktien ins Depot
finanzen.net Was Analysten von der Aumovio-Aktie erwarten
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Jutta A. Dönges, Kauf
dpa-afx Continental-Aktie im Plus: Tochter Contitech kündigt Stellenabbau an
dpa-afx Chip-Streit um Nexperia: China fordert Entgegenkommen der Niederlande - Ausfuhrbeschränkungen nach Europa gelockert
dpa-afx Aumovio-Aktie im Aufwärtstrend: Autozulieferer kämpft mit schwierigem Markt - China-Lizenz für Chipimporte gesichert
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Jutta A. Dönges, buy
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, buy
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: IHO Verwaltungs GmbH, Pledge of 32,995,229 shares of AUMOVIO SE due to a loan agreement
RSS Feed
Aumovio zu myNews hinzufügen