Aumovio Aktie
Marktkap. 4,07 Mrd. EUR
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
AUMOVIO Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Dem stark vom geopolitischen Wandel beeinflussten Sektor stehe 2026 ein weiteres Übergangsjahr bevor, in dem sich die Branche aber von den negativen Einmaleffekten aus 2025 weitgehend erholen und wieder zu Gewinnwachstum finden sollte, schrieb ein Team um den Analysten Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Experten ziehen Autobauer den Reifenherstellern vor und bleiben bei Autozulieferern "höchst selektiv". Aumovio zählt 2026 neben Volkswagen
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 05:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AUMOVIO SE
Zusammenfassung: Aumovio Buy
|Unternehmen:
AUMOVIO
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,72 €
|Abst. Kursziel*:
22,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,91%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,04 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aumovio
|19:16
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:16
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:16
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
|11.11.25
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|03.10.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research