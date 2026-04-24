SGL Carbon Aktie

Marktkap. 561,83 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 723530

ISIN DE0007235301

Symbol SGLFF

Deutsche Bank AG

SGL Carbon SE Hold

10:31 Uhr
SGL Carbon SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon von 3,70 auf 4,05 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die am 7. Mai anstehenden Quartalszahlen dürften ein weiter schwieriges Marktumfeld für den Kohlenstoffspezialisten belegen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem 21-prozentigen Umsatzrückgang sowie einem um 12 Prozent gesunkenen operativen Ergebnis (Ebitda) vor Sondereffekten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SGL Carbon Hold

Unternehmen:
SGL Carbon SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
4,05 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
4,48 €		 Abst. Kursziel*:
-9,60%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
4,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,80%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

