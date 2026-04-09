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Barclays Capital

AUMOVIO Overweight

08:11 Uhr
AUMOVIO Overweight
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AUMOVIO
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aumovio von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Erwann Dagorne setzt in der europäischen Automobilbranche im aktuellen Umfeld stärker auf Defensivqualitäten und Preismacht. Dabei empfiehlt er Continental und rät dazu, auch Michelin nicht mehr in den Portfolios unterzugewichten. Neuer Kostendruck sowie die Konjunktur- und Verbraucherrisiken durch den Iran-Krieg hätten das ohnehin fragile Umfeld weiter geschwächt, schrieb der Experte. Die Branche sei allerdings inzwischen besser auf Widrigkeiten vorbereitet. Aumovio hält er für eine attraktive Turnaroundstory mit enormem Wertschöpfungspotenzial./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 20:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
35,85 €		 Abst. Kursziel*:
53,42%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
36,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,07%
Analyst Name:
Erwann Dagorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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01.04.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
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