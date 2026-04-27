Novartis Aktie
Marktkap. 225,67 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Equal Weight" belassen. Der Pharmakonzern habe im ersten Quartal beim Umsatz und der operativen Entwicklung den Analystenkonsens verfehlt, schrieb James Gordon am Dienstag. Angesichts bestätigter Ziele könnten manche davon ausgehen, dass Verschiebungen im Jahresverlauf dafür verantwortlich seien. Er rechnet aber damit, dass die Aktien im niedrigen einstelligen Prozentbereich nachgeben./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Equal Weight
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
120,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
110,04 CHF
|Abst. Kursziel*:
9,05%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
117,38 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
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|Novartis Equal Weight
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|Deutsche Bank AG
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|Novartis Underweight
|Barclays Capital
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|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
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|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
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|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
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|Novartis Neutral
|UBS AG