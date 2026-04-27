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Symbol NVSEF

Barclays Capital

Novartis Equal Weight

09:41 Uhr
Novartis Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
120,52 EUR -2,74 EUR -2,22%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Equal Weight" belassen. Der Pharmakonzern habe im ersten Quartal beim Umsatz und der operativen Entwicklung den Analystenkonsens verfehlt, schrieb James Gordon am Dienstag. Angesichts bestätigter Ziele könnten manche davon ausgehen, dass Verschiebungen im Jahresverlauf dafür verantwortlich seien. Er rechnet aber damit, dass die Aktien im niedrigen einstelligen Prozentbereich nachgeben./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Equal Weight

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
120,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
110,04 CHF		 Abst. Kursziel*:
9,05%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,38 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

09:41 Novartis Equal Weight Barclays Capital
09:11 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
10.04.26 Novartis Neutral UBS AG
31.03.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
30.03.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
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