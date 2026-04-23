Wacker Neuson Aktie

Marktkap. 1,33 Mrd. EUR

KGV 21,63 Div. Rendite 2,85%
WKN WACK01

ISIN DE000WACK012

Symbol WKRCF

Warburg Research

Wacker Neuson SE Buy

10:56 Uhr
Wacker Neuson SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Die aktuelle Nachfrage sei robust, schrieb Stefan Augustin am Dienstag anlässlich einer Veranstaltung mit dem Firmenchef. Er sieht die Weichen gestellt, um die Ziele für 2030 zu erreichen./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wacker Neuson Buy

Unternehmen:
Wacker Neuson SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,20 €		 Abst. Kursziel*:
56,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,44%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Wacker Neuson SE

10:56 Wacker Neuson Buy Warburg Research
17.04.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
09.03.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
11.02.26 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
11.02.26 Wacker Neuson Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Wacker Neuson SE

EQS Group EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
finanzen.net Erste Schätzungen: Wacker Neuson SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX zum Ende des Freitagshandels stärker
TraderFox Stocks in Action: Drägerwerk, Wacker Neuson, Delivery Hero, Hensoldt, Deutsche Börse
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Wacker Neuson auf 30 Euro - 'Buy'
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX zum Ende des Mittwochshandels stärker
EQS Group EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group publishes full year figures 2025 – positive outlook for 2026
EQS Group EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group publishes preliminary financial year 2025 figures and shows a positive outlook
EQS Group EQS-Adhoc: Wacker Neuson Group publishes preliminary financial year 2025 figures
EQS Group EQS-Adhoc: Discussions between Wacker Neuson SE and Doosan Bobcat Inc. regarding the acquisition of a majority stake and takeover of Wacker Neuson SE will not be continued
EQS Group EQS-Adhoc: Wacker Neuson SE confirms discussions regarding acquisition of majority stake and takeover by Doosan Bobcat Inc.
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group improves further in the third quarter and narrows the guidance for the financial year 2025
