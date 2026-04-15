Wacker Neuson Aktie

Marktkap. 1,33 Mrd. EUR

KGV 21,63 Div. Rendite 2,85%
WKN WACK01

ISIN DE000WACK012

Symbol WKRCF

Warburg Research

Wacker Neuson SE Buy

10:21 Uhr
Wacker Neuson SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson von 24 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baumaschinenhersteller dürfte ein solides erstes Quartal auf dem Niveau des Schlussquartals 2025 hingelegt haben, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang sollte sich verbessert haben, genau wie das US-Geschäft./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wacker Neuson Buy

Unternehmen:
Wacker Neuson SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,84 €		 Abst. Kursziel*:
51,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,82%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Wacker Neuson SE

10:21 Wacker Neuson Buy Warburg Research
09.03.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
11.02.26 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
11.02.26 Wacker Neuson Hold Warburg Research
23.01.26 Wacker Neuson Hold Warburg Research
Nachrichten zu Wacker Neuson SE

finanzen.net XETRA-Handel: SDAX zum Ende des Mittwochshandels stärker
finanzen.net Wacker Neuson SE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
EQS Group EQS-HV: Wacker Neuson SE: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 13.05.2026 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
EQS Group EQS-HV: Wacker Neuson SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 13.05.2026 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
dpa-afx Wacker Neuson-Aktie im Minus: Nach Stagnation leichter Aufschwung voraus
dpa-afx ROUNDUP: Wacker Neuson erwartet Zuwächse trotz Krise - Aktie verliert
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group veröffentlicht Geschäftszahlen 2025 – Positiver Ausblick auf 2026
EQS Group EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group publishes full year figures 2025 – positive outlook for 2026
EQS Group EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group publishes preliminary financial year 2025 figures and shows a positive outlook
EQS Group EQS-Adhoc: Wacker Neuson Group publishes preliminary financial year 2025 figures
EQS Group EQS-Adhoc: Discussions between Wacker Neuson SE and Doosan Bobcat Inc. regarding the acquisition of a majority stake and takeover of Wacker Neuson SE will not be continued
EQS Group EQS-Adhoc: Wacker Neuson SE confirms discussions regarding acquisition of majority stake and takeover by Doosan Bobcat Inc.
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group improves further in the third quarter and narrows the guidance for the financial year 2025
EQS Group EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
