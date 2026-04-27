DAX 23.995 -0,4%ESt50 5.840 -0,3%MSCI World 4.613 -0,6%Top 10 Crypto 9,7790 +2,1%Nas 24.591 -1,2%Bitcoin 65.102 -1,4%Euro 1,1693 -0,2%Öl 111,5 +2,9%Gold 4.578 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Bayer BAY001 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins erwartet -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- Corning, Spotify, BYD, Arm, Bed Bath & Beyond, Alphabet, BP, Tesla, VW, Bayer, QIAGEN im Fokus
Top News
Amazon-Aktie wenig beeindruckt: US-Riese eröffnet neue Verteilzentren in Cottbus und Dahlewitz Amazon-Aktie wenig beeindruckt: US-Riese eröffnet neue Verteilzentren in Cottbus und Dahlewitz
Disney-Aktie fester: Trump fordert nach Kimmel-Satire Entlassung des Moderators Disney-Aktie fester: Trump fordert nach Kimmel-Satire Entlassung des Moderators
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
461,00 EUR -10,45 EUR -2,22 %
STU
460,70 EUR -10,55 EUR -2,24 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 234,12 Mrd. EUR

KGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 853292

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121014

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LVMHF

Bernstein Research

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

09:06 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
461,00 EUR -10,45 EUR -2,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Outperform" belassen. Im Luxusgüterbereich überzeugten Schmuck und Uhren mit einem weiterhin führenden Wachstum des Bruttowarenvolumens, schrieb Luca Solca in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse. Die Dynamik des Gebrauchtwarenmarktes lasse aber angesichts einer Flut von Neuheiten nach. Der Verlauf einer Erholung der globalen Luxusnachfrage bleibe insgesamt ungewiss./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
461,00 €		 Abst. Kursziel*:
30,15%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
461,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,15%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
582,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

09:06 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
15.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
14.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

finanzen.net Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 legt am Mittag zu
finanzen.net Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer
finanzen.net Montagshandel in Paris: CAC 40 beendet die Montagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net CAC 40 aktuell: CAC 40 in Grün
finanzen.net Starker Wochentag in Paris: CAC 40-Börsianer greifen am Montagmittag zu
finanzen.net Optimismus in Paris: CAC 40 zum Handelsstart im Aufwind
finanzen.net Zurückhaltung in Paris: CAC 40 letztendlich mit Abgaben
finanzen.net Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich nachmittags leichter
RTE.ie LVMH shares fall after Iran war hits first‑quarter sales
Business Times LVMH sales disappoint as Middle East war crimps Dior demand
Business Times Luxury brands from LVMH to Kering defy slowdown with more new store openings in Europe
Business Times LVMH to Kering defy luxury slowdown with more stores in Europe
MarketWatch Billionaire Google founder Sergey Brin reportedly buys $51 million Miami mansion from LVMH CEO
Benzinga Alibaba Bets On AI Chips, As LVMH Exits China Duty-free
Business Times LVMH suffers sluggish sales of high-end fashion and handbags
Financial Times Luxury stocks fall after LVMH delivers mixed results
RSS Feed
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. zu myNews hinzufügen