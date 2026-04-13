Barclays Capital

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight

10:16 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 570 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Erlöse des Luxusgüterkonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Carole Madjo am Montagabend in ihrer ersten Reaktion. Bei der Sparte Mode & Lederwaren habe es jedoch nicht die erhoffte positive Überraschung gegeben./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 18:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 18:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com