LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 227,88 Mrd. EURKGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 650 auf 645 Euro gesenkt, die Einstufung gleichwohl auf "Buy" belassen. Der Luxushersteller habe ordentliche Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Zuzanna Pusz am Dienstag in einer Analyse. An der Wachstumsdebatte dürfte dies aber nichts ändern. Nach wie vor gefällt Pusz die Aktie, auch wenn das Tempo der Verbesserungen etwas langsamer sei als erwartet. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei attraktiv./rob/ajx/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 22:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
645,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
460,20 €
|Abst. Kursziel*:
40,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
457,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,11%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
566,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|11:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
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|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:06
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|11:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:06
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|11:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:06
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
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|Bernstein Research
|30.06.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|29.01.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Credit Suisse Group
|26.02.14
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Credit Suisse Group
|04.08.09
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|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.07.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton reduzieren
|Independent Research GmbH
|11:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.