CANCOM Aktie
Marktkap. 663,3 Mio. EURKGV 29,11 Div. Rendite 3,75%
WKN 541910
ISIN DE0005419105
Symbol CCCMF
CANCOM SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Cancom vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Angesichts stark gestiegener Preise für IT-Handware könnten Kunden geplante Aufträge verschoben haben, vermutete Lars Vom-Cleff in einem Ausblick am Dienstag. Daher könne der Umsatz des IT-Dienstleisters auf Jahressicht um fünf Prozent gesunken sein./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cancom SE
Zusammenfassung: CANCOM Buy
|Unternehmen:
CANCOM SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,75 €
|Abst. Kursziel*:
43,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,92%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Deutsche Bank AG
|14.05.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
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|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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