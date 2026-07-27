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Deutsche Bank AG

CANCOM SE Buy

13:26 Uhr
CANCOM SE Buy
Aktie in diesem Artikel
CANCOM SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Cancom vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Angesichts stark gestiegener Preise für IT-Handware könnten Kunden geplante Aufträge verschoben haben, vermutete Lars Vom-Cleff in einem Ausblick am Dienstag. Daher könne der Umsatz des IT-Dienstleisters auf Jahressicht um fünf Prozent gesunken sein./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cancom SE

Zusammenfassung: CANCOM Buy

Unternehmen:
CANCOM SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,75 €		 Abst. Kursziel*:
43,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,92%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CANCOM SE

13:26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
14.05.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
14.05.26 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
01.05.26 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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