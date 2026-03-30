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Symbol CCCMF

Deutsche Bank AG

CANCOM SE Buy

11:36 Uhr
CANCOM SE Buy
Aktie in diesem Artikel
CANCOM SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Bei dem IT-Dienstleister setze sich die Erholung fort, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Schlussquartal 2025 sei stark gewesen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cancom SE

Zusammenfassung: CANCOM Buy

Unternehmen:
CANCOM SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,50 €		 Abst. Kursziel*:
34,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,42%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CANCOM SE

30.03.26 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.26 CANCOM Kaufen DZ BANK
26.03.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
19.02.26 CANCOM Kaufen DZ BANK
12.02.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
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