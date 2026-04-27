CANCOM Aktie
Marktkap. 745,01 Mio. EURKGV 29,11
WKN 541910
ISIN DE0005419105
Symbol CCCMF
CANCOM SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom von 33 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen des IT-Dienstleisters dürften angesichts der zunehmenden Dynamik im öffentlichen Bereich eine gute Geschäftsentwicklung belegen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Dazu sollte Cancom von Effizienzsteigerungsmaßnahmen profitiert haben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cancom SE
Zusammenfassung: CANCOM Buy
|Unternehmen:
CANCOM SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,05 €
|Abst. Kursziel*:
41,37%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,63%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CANCOM SE
|09:36
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|26.03.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|26.03.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|26.03.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13.11.23
|CANCOM Verkaufen
|DZ BANK
|11.08.23
|CANCOM Verkaufen
|DZ BANK
|12.05.23
|CANCOM Verkaufen
|DZ BANK
|11.11.22
|CANCOM Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.22
|CANCOM Verkaufen
|DZ BANK
|30.03.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|CANCOM Hold
|Warburg Research