DAX 24.091 +0,0%ESt50 5.872 +0,2%MSCI World 4.637 +0,0%Top 10 Crypto 9,8675 +3,0%Nas 24.887 +0,2%Bitcoin 65.686 -0,5%Euro 1,1707 -0,1%Öl 111,2 +2,7%Gold 4.630 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Siemens 723610 NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- DroneShield, BASF, Alphabet, Advantest, BP, Amazon, Tesla, VW, Bayer, QIAGEN im Fokus
Top News
Ausblick: adidas stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: adidas stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: BYD gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: BYD gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

CANCOM Aktie

Kaufen
Verkaufen
CANCOM Aktien-Sparplan
24,35 EUR -0,05 EUR -0,20 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 745,01 Mio. EUR

KGV 29,11
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 541910

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005419105

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CCCMF

Deutsche Bank AG

CANCOM SE Buy

09:36 Uhr
CANCOM SE Buy
Aktie in diesem Artikel
CANCOM SE
24,35 EUR -0,05 EUR -0,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom von 33 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen des IT-Dienstleisters dürften angesichts der zunehmenden Dynamik im öffentlichen Bereich eine gute Geschäftsentwicklung belegen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Dazu sollte Cancom von Effizienzsteigerungsmaßnahmen profitiert haben./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cancom SE

Zusammenfassung: CANCOM Buy

Unternehmen:
CANCOM SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,05 €		 Abst. Kursziel*:
41,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,63%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CANCOM SE

09:36 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
31.03.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
30.03.26 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.26 CANCOM Kaufen DZ BANK
26.03.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu CANCOM SE

finanzen.net Quartalsprognose Erste Schätzungen: CANCOM SE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Erste Schätzungen: CANCOM SE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Freundlicher Handel: TecDAX am Montagmittag freundlich
finanzen.net CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag stärker
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen
finanzen.net CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit positiven Vorzeichen
EQS Group EQS-Adhoc: CANCOM SE: Beendigung des Aktienrückkaufprogramms 2025, Einzug eigener Aktien und Kapitalherabsetzung
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: CANCOM SE: Termination of the 2025 share buyback programme, cancellation of treasury shares and capital reduction
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: CANCOM SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: CANCOM SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
RSS Feed
CANCOM SE zu myNews hinzufügen