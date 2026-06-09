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Symbol LVMHF

RBC Capital Markets

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

08:36 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
496,20 EUR 4,75 EUR 0,97%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte 2026 bleibe LVMH sein bevorzugter Wert im Soft-Luxusbereich mit deutlichem Erholungspotenzial, schrieb Piral Dadhania in einer Brancheneinschätzung vom Dienstag./ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
491,80 €		 Abst. Kursziel*:
22,00%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
496,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,92%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
586,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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