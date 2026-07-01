LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 238,94 Mrd. EURKGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 640 auf 650 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der europäische Luxusgütersektor nähere sich nach fast drei Jahren sinkender Gewinnerwartungen offenbar einem positiven Wendepunkt, schrieb Zuzanna Pusz in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Die anstehenden Quartalszahlen sollten eine Wachstumsbeschleunigung zeigen, was zusammen mit den immer noch niedrigen Bewertungen das Anlegervertrauen wiederherstellen und die Gewinnschätzungen stabilisieren könnte. Eine selektive Titelauswahl bleibe aber wichtig, da die Erholung sehr unterschiedlich verlaufen sollte. Richemont und LVMH bleiben die bevorzugten Titel der Expertin. Auch EssilorLuxottica sieht sie positiv. Für Kering, Moncler und Hermes bleibt sie abwartend./gl/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 01:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
650,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
489,70 €
|Abst. Kursziel*:
32,73%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
490,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,40%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
570,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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