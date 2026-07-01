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ISIN FR0000121014

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Symbol LVMHF

UBS AG

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

11:01 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
490,95 EUR 10,85 EUR 2,26%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 640 auf 650 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der europäische Luxusgütersektor nähere sich nach fast drei Jahren sinkender Gewinnerwartungen offenbar einem positiven Wendepunkt, schrieb Zuzanna Pusz in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Die anstehenden Quartalszahlen sollten eine Wachstumsbeschleunigung zeigen, was zusammen mit den immer noch niedrigen Bewertungen das Anlegervertrauen wiederherstellen und die Gewinnschätzungen stabilisieren könnte. Eine selektive Titelauswahl bleibe aber wichtig, da die Erholung sehr unterschiedlich verlaufen sollte. Richemont und LVMH bleiben die bevorzugten Titel der Expertin. Auch EssilorLuxottica sieht sie positiv. Für Kering, Moncler und Hermes bleibt sie abwartend./gl/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 01:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
650,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
489,70 €		 Abst. Kursziel*:
32,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
490,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,40%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
570,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:01 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
10:51 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
29.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
22.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
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