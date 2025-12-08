Unilever Aktie
Marktkap. 125,04 Mrd. EURKGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" belassen. Nach der Abspaltung des Eiskremgeschäfts sei 2026 das Jahr, in dem Unilever Volumenwachstum unter Beweis stellen müsse, schrieb Warren Ackerman am Dienstag. In Indien sollte es deutlich besser laufen und in den USA dürfte sich das Unternehmen weiter besser entwickeln als der Gesamtmarkt./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 04:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 04:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Overweight
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
48,24 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,29 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|11:41
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|11:16
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|06.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|11:16
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|06.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:16
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|06.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|10.11.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|05.11.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.