DAX24.047 -0,5%Est505.704 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,56 -2,3%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.334 -0,5%Euro1,1631 ±0,0%Öl62,15 +0,1%Gold4.192 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Vonovia A1ML7J TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- VW, Sartorius, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
Ethereum, Solana & Co. heben ab: Kryptomarkt erlebt starke Altcoin-Bewegung - Das steckt dahinter Ethereum, Solana & Co. heben ab: Kryptomarkt erlebt starke Altcoin-Bewegung - Das steckt dahinter
VW-Aktie im Minus: Selbstfahrender Elektro-Bulli kommt nach Oslo VW-Aktie im Minus: Selbstfahrender Elektro-Bulli kommt nach Oslo
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

Foodwatch fordert Nutri-Score-Pflicht

10.12.25 10:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
77,66 CHF -0,29 CHF -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Unilever plc
48,24 EUR -3,22 EUR -6,26%
Charts|News|Analysen

BERLIN (dpa-AFX) - Fünf Jahre nach der Einführung des farbigen Nährwert-Logos Nutri-Score in Deutschland dringt die Verbraucherorganisation Foodwatch auf eine Kennzeichnungspflicht. "Solange nur vereinzelte Produkte im Supermarkt damit gelabelt sind, kann die Lebensmittelampel ihre positive Wirkung nicht entfalten", sagte Foodwatch-Expertin Luise Molling. Bisher sei nicht auf einen Blick vergleichbar, welches das ausgewogenste Tiefkühlgericht, Knuspermüsli oder Toastbrot ist. Erst wenn vom "Junkfood"-Konzern bis zum Bio-Hersteller alle Farbe bekennen müssten, sei Nutri-Score beim Einkauf praktisch nutzbar.

Wer­bung

Anbieter können das Logo auf freiwilliger Basis verwenden, müssen sich dann aber an Regeln halten. Als rechtssicherer Rahmen dafür gilt seit November 2020 eine Verordnung. Das in Frankreich entwickelte System einer "Nährwert-Punktzahl" bezieht neben Zucker, Fett und Salz empfehlenswerte Elemente wie Eiweiß, Ballaststoffe oder Anteile an Obst und Gemüse ein. Heraus kommt ein Wert, der in einer Skala abgebildet wird: von "A" auf dunkelgrünem Feld für die günstigste Bilanz über ein gelbes "C" bis zum roten "E" für die ungünstigste.

Nutri-Score fast allen bekannt

Laut einer Umfrage im Auftrag von Foodwatch ist das Logo inzwischen breit bekannt: Beim Einkauf sehr häufig oder häufig gesehen haben es nach eigenen Angaben 78 Prozent - weitere 14 Prozent manchmal. Dass sie Nutri-Score für ihre Einkaufsentscheidung nutzen, gaben nur 31 Prozent an - 10 Prozent tun es demnach sehr häufig und 21 Prozent häufig. Foodwatch erklärte, dies sei kein Wunder, da der Nutri-Score nur auf wenigen Produkten zu finden sei, sodass Vergleiche kaum möglich seien. Für die Verbraucherstudie befragt wurden 1.103 Menschen ab 16 Jahren im August von der Agentur Zühlsdorf und Partner.

Foodwatch forderte Ernährungsminister Alois Rainer (CSU) auf, den Nutri-Score auf nationaler Ebene verpflichtend vorzuschreiben, nachdem Ankündigungen für EU-weite Lösungen nicht vorangekommen sind. Nach Ministeriumsangaben mit Stand von April nutzen derzeit 960 Firmen mit 1.420 Marken das Logo auf freiwilliger Basis. Das Ressort hatte darauf hingewiesen, dass eine erweiterte Nährwertkennzeichnung nach EU-Recht national nicht verpflichtend eingeführt werden könne. Pflicht sind schon Nährwerttabellen mit Angaben je 100 Gramm./sam/DP/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Unilever plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
09:21Unilever SellUBS AG
08:01Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
09.12.2025Unilever OutperformBernstein Research
09.12.2025Unilever OverweightBarclays Capital
09.12.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.12.2025Unilever OutperformBernstein Research
09.12.2025Unilever OverweightBarclays Capital
09.12.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
26.11.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09:21Unilever SellUBS AG
08:01Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
09.12.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
06.12.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
26.11.2025Unilever SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen