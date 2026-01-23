Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag.
Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:10 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 0,25 Prozent auf 89.202,22 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 89.429,62 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,4 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 27,6 Prozent.
Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (68,02 US-Dollar) geht es um 0,06 Prozent auf 68,06 US-Dollar nach oben.
Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.951,27 US-Dollar am Vortag auf 2.955,69 US-Dollar nach oben (0,15 Prozent).
Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 0,07 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 17:10 auf 594,17 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 594,61 US-Dollar wert war.
Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Ripple um 0,43 Prozent auf 1,911 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,920 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem gibt Monero am Samstagnachmittag nach. Um 0,40 Prozent auf 509,70 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 511,75 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,3578 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3601 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,2111 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2119 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,2956 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2974 US-Dollar.
Nach 890,38 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Samstagnachmittag um 0,39 Prozent auf 886,93 US-Dollar gesunken.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1233 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1246 US-Dollar.
Daneben fällt Solana um 0,39 Prozent auf 126,77 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 127,26 US-Dollar.
Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 0,77 Prozent auf 12,02 US-Dollar, nach 12,11 US-Dollar am Vortag.
Nach 12,21 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Samstagnachmittag um 0,50 Prozent auf 12,14 US-Dollar gesunken.
Währenddessen zeigt sich Sui im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,488 US-Dollar) geht es um 0,39 Prozent auf 1,482 US-Dollar nach unten.Redaktion finanzen.net
