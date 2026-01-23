DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin75.321 -0,4%Euro1,1823 ±0,0%Öl65,88 +2,3%Gold4.982 +0,9%
Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

24.01.26 17:23 Uhr
Krypto-Update: Bitcoin & Co. Bewegungen am Samstagnachmittag | finanzen.net

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
69.495,3774 CHF -263,3952 CHF -0,38%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
75.321,1915 EUR -297,0994 EUR -0,39%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
65.296,7497 GBP -243,4487 GBP -0,37%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13.872.022,9899 JPY -52.616,4684 JPY -0,38%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
89.097,4372 USD -332,1858 USD -0,37%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.301,1455 CHF -0,9636 CHF -0,04%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.494,0511 EUR -1,4280 EUR -0,06%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.162,1197 GBP -0,7723 GBP -0,04%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
459.333,3304 JPY -193,6620 JPY -0,04%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.950,2130 USD -1,0538 USD -0,04%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
98,7774 CHF -0,4937 CHF -0,50%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
107,0579 EUR -0,5517 EUR -0,51%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
92,8096 GBP -0,4582 GBP -0,49%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
19.717,0197 JPY -98,6104 JPY -0,50%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
126,6388 USD -0,6252 USD -0,49%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,4905 CHF -0,0069 CHF -0,46%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,6154 EUR -0,0077 EUR -0,48%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,4004 GBP -0,0064 GBP -0,45%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
297,5145 JPY -1,3787 JPY -0,46%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,9109 USD -0,0087 USD -0,45%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
690,7480 CHF -3,7820 CHF -0,54%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
748,6536 EUR -4,2148 EUR -0,56%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
649,0158 GBP -3,5134 GBP -0,54%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
137.880,7173 JPY -755,3260 JPY -0,54%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:10 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 0,25 Prozent auf 89.202,22 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 89.429,62 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,4 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 27,6 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (68,02 US-Dollar) geht es um 0,06 Prozent auf 68,06 US-Dollar nach oben.

Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.951,27 US-Dollar am Vortag auf 2.955,69 US-Dollar nach oben (0,15 Prozent).

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 0,07 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 17:10 auf 594,17 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 594,61 US-Dollar wert war.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Ripple um 0,43 Prozent auf 1,911 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,920 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt Monero am Samstagnachmittag nach. Um 0,40 Prozent auf 509,70 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 511,75 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,3578 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3601 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,2111 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2119 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,2956 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2974 US-Dollar.

Nach 890,38 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Samstagnachmittag um 0,39 Prozent auf 886,93 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1233 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1246 US-Dollar.

Daneben fällt Solana um 0,39 Prozent auf 126,77 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 127,26 US-Dollar.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 0,77 Prozent auf 12,02 US-Dollar, nach 12,11 US-Dollar am Vortag.

Nach 12,21 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Samstagnachmittag um 0,50 Prozent auf 12,14 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich Sui im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,488 US-Dollar) geht es um 0,39 Prozent auf 1,482 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com