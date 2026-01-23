Kursexplosion bei Silber deutet auf Bitcoin-Rallye hin: Bitcoin Hyper profitiert!

Ausführliche Informationen zur Werbung von CryptoPR auf finanzen.net finden Sie hier .

Seit Monaten erleben Edelmetalle eine außergewöhnliche Rallye. Lange galt vor allem Gold als klassischer Inflationsschutz. Doch inzwischen geht es nicht mehr nur um Werterhalt, sondern um massive Kursgewinne. Gold ist auf rund 5.000 US-Dollar je Feinunze gestiegen, während Silber in dieser Woche erstmals in der Geschichte die Marke von 100 US-Dollar durchbrochen hat.

Bitcoin hingegen konnte mit dieser Entwicklung bisher nicht Schritt halten. Der Kurs befindet sich weiterhin in einer Schwächephase. Doch genau diese Diskrepanz könnte laut Bloomberg-Analyst Eric Balchunas ein starkes Signal für eine bevorstehende Bitcoin-Rallye sein.

Auffällige Diskrepanz bei den ETFs

Eric Balchunas zählt zu den bekanntesten ETF-Analysten weltweit. Seine Einschätzungen genießen sowohl im traditionellen Finanzmarkt als auch in der Kryptobranche hohes Ansehen. Bereits in der Vergangenheit sorgten seine Prognosen rund um Krypto-ETFs regelmäßig für deutliche Marktbewegungen.

In einem aktuellen Beitrag weist Balchunas auf eine bemerkenswerte Entwicklung hin: Während der Silber-ETF $SLV in den vergangenen sechs Monaten nur rund eine Milliarde US-Dollar an frischem Kapital verzeichnete, explodierte der Silberpreis nahezu. Im selben Zeitraum verlor Bitcoin rund 24 % an Wert, gleichzeitig flossen jedoch über 6 Milliarden US-Dollar in den iShares Bitcoin Trust ETF ($IBIT) von BlackRock.

$SLV's recent returns are just absurd.. who are these people(in my Seinfeld voice)? Barely any flows tho, only $1b over past 6mo. Meanwhile $IBIT is down 24% and over $6b of inflows. IMO that's really good sign for bitcoin long-term. Any rando ETF can take in cash when life is… pic.twitter.com/8lNd6C3ykY — Eric Balchunas (@EricBalchunas) January 23, 2026

Diese Konstellation ist für Balchunas ein klares Signal. Während Silber offenbar vor allem von kurzfristiger spekulativer Nachfrage profitiert, deuten die hohen Zuflüsse bei fallenden Bitcoin-Kursen auf langfristig orientierte Investoren hin, die Rücksetzer gezielt zum Einstieg nutzen. Genau solche Phasen gelten historisch oft als Grundlage späterer Aufwärtsbewegungen.

Balchunas zeigt sich entsprechend optimistisch, dass Bitcoin durch die zunehmende institutionelle Verankerung und die Spot-ETFs strukturell gestärkt aus dieser Marktphase hervorgehen könnte.

Silber euphorisch, Bitcoin leise akkumuliert

Der starke Kontrast zwischen Preisentwicklung und Kapitalflüssen ist für viele Analysten besonders interessant. Während Silber öffentlichkeitswirksam neue Rekorde markiert, findet bei Bitcoin im Hintergrund offenbar eine kontinuierliche Akkumulation statt.

In der Vergangenheit gingen größere Bitcoin-Rallyes häufig genau solchen Phasen voraus: schwache Kurse, negative Stimmung, aber steigende institutionelle Zuflüsse. Sollte sich dieses Muster erneut bestätigen, könnte die aktuelle Edelmetall-Rallye rückblickend als Frühindikator für eine spätere Bitcoin-Bewegung gelten. Vor allem Bitcoin Hyper ($HYPER) scheint davon zu profitieren.

Bitcoin Hyper profitiert vom wachsenden Bitcoin-Ökosystem

Von einer strukturellen Stärkung Bitcoins könnten auch Projekte profitieren, die direkt auf dem Bitcoin-Netzwerk aufbauen. Besonders häufig genannt wird derzeit Bitcoin Hyper ($HYPER).

Bitcoin Hyper ist eine neue Layer-2-Blockchain, die darauf abzielt, die Sicherheit von Bitcoin mit den Fähigkeiten moderner Netzwerke zu verbinden. Durch den Einsatz einer Solana-basierten Virtual Machine sollen schnelle und günstige Transaktionen, Smart Contracts und vollständige DeFi-Funktionalität erstmals direkt im Bitcoin-Umfeld möglich werden.

Damit könnten Anwendungen wie Staking, Lending, dezentrale Börsen und Tokenisierung auch für Bitcoin-Halter zugänglich werden, ein Bereich, der bislang fast ausschließlich auf Blockchains wie Ethereum oder Solana stattfand.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Obwohl Bitcoin Hyper noch nicht an Börsen gehandelt wird, stößt das Projekt bereits auf enormes Interesse. Der laufende Presale steuert aktuell auf ein Volumen von rund 31 Millionen US-Dollar zu, ein Niveau, das normalerweise erst deutlich später erreicht wird.

Der $HYPER-Token bildet das Herzstück des Ökosystems. Er wird für Transaktionsgebühren, Staking, Governance-Entscheidungen und Liquiditätspools benötigt. Durch diese zentrale Rolle ist der Token direkt an die Nutzung der Hyper Chain gekoppelt.

Angesichts der hohen Nachfrage noch vor dem Start des Mainnets gehen viele Marktbeobachter davon aus, dass der Börsenstart von $HYPER von starker Volatilität und möglicherweise einer schnellen Neubewertung begleitet sein könnte, insbesondere dann, wenn sich Bitcoin selbst in eine neue Aufwärtsphase bewegt.

