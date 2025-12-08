DAX 24.868 +0,1%ESt50 5.935 -0,4%MSCI World 4.501 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 -1,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.976 -0,2%Euro 1,1743 -0,1%Öl 65,28 +1,4%Gold 4.931 -0,1%
Unilever Aktie

WKN A0JNE2

ISIN GB00B10RZP78

JP Morgan Chase & Co.

Unilever Overweight

14:26 Uhr
Unilever Overweight
Unilever plc
48,07 EUR -2,63 EUR -5,19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" belassen. Die Signale aus dem Bericht von Procter & Gamble für Europas Konsumgüterkonzerne seien durchwachsen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. Für Unilever seien sie positiv aufgrund des zunehmenden Wachstums in Lateinamerika und Asien./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 20:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever Overweight

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
51,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,18 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

10:16 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
08:31 Unilever Overweight Barclays Capital
19.01.26 Unilever Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Unilever Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
