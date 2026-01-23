GNW-News: Start des EU KI GRID am berühmten Fernsehturm von Vilnius

^VILNIUS, Litauen, Jan. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Rahmen eines

bahnbrechenden KI-Infrastrukturprojekts zwischen Telecentras und dem in Singapur

ansässigen Technologiepartner Embedded LLM wird das erste EU KI GRID-Netzwerk

entstehen, das die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und der KI-

Verordnung sowie die volle digitale Souveränität gewährleistet.

Gestern unterzeichneten die Parteien eine multilaterale Absichtserklärung beim

Projektstart in Vilnius im symbolischen Fernsehturm, Schauplatz der tragischen

Konfrontation mit sowjetischen Panzern am 13. Januar 1991.

?Der Start des EU KI GRID im symbolträchtigen Fernsehturm von Vilnius

demonstriert das Engagement für digitale Souveränität und künstliche Intelligenz

als grundlegendes, strategisches und wichtiges Instrument", so Ghee Leng,

Gründer von Embedded LLM.

?Unsere Aufgabe ist es, KI-Nutzern in Europa Transparenz und Datenschutz zu

bieten, um das Potenzial der KI-Revolution voll auszuschöpfen. Die EU muss ihr

Versprechen einlösen, die KI-Souveränität auf einer grundlegenden

Infrastrukturebene zu etablieren, vergleichbar mit dem Grid-Ansatz in den

Bereichen Energie, Luftverkehrskontrolle, Telekommunikation und Banken", sagt

Paulius Kuncinas, Managing Partner von Embedded LLM Europe mit Sitz in Vilnius,

Litauen.

Telecentras ist stolz darauf, als erstes Unternehmen in Europa diesen neuen

Ansatz zu testen. Wir planen, das Konzept und die gesammelten Erfahrungen in

naher Zukunft unserem Partnernetzwerk in Estland, Lettland, Deutschland,

Finnland, Schweden und anderen EU-Ländern anzubieten", so Remigijus Seris, CEO

von Telecentras.

?Wir unterstützen die EU KI GRID-Initiative, weil sie einen Weg zur

strategischen Autonomie der EU aufzeigt und eine zusätzliche Sicherheitsebene

für unsere kritische digitale Infrastruktur schafft", sagt Edvinas Kerza, Co-

Founder von Scalewolf Ventures in Vilnius.

Der Projektpartner, das Lithuanian Innovation Centre (LIC), hat bereits eine

Liste von Unternehmen und Kommunen erstellt, die Interesse an einer Teilnahme am

Pilotprojekt bekundet haben.

?KI-Nutzer wollen sicher sein, dass ihre sensiblen rechtlichen, technischen und

kommerziellen Informationen auf Servern innerhalb der EU bleiben. Diese

Technologie gibt ihnen das nötige Vertrauen und den Zugang zu KI-Ressourcen, um

ihre Produktivität zu steigern und höhere Umsätze und Gewinne zu erzielen", sagt

Sigitas Besagirskas, Direktor des Lithuanian Innovation Centre (LIC).

Charles Schoenhoeft, CEO von Neural AI, einem erfolgreichen, von Scalewolf

geförderten Technologie-Start-up, meint:?Das EU KI GRID ist für das

Innovationsökosystem von entscheidender Bedeutung, um auf kollaborative Weise zu

funktionieren und wertvolle Informationen auf sichere Weise auszutauschen. Wir

möchten nicht, dass Dritte Zugang zu sensiblen Informationen erhalten, die wir

täglich austauschen."

CBRX ist stolz darauf, als Partner für Cybersicherheit und Governance dem EU KI

GRID beizutreten, um die Praktiken beim Einsatz künstlicher Intelligenz zu

sichern.?Unserer Ansicht nach könnte das EU KI GRID in der gesamten EU im

Einklang mit den Grundsätzen der KI-Verordnung und anderen Vorschriften

eingeführt werden", so Kazimieras Sadauskas, CEO und Co-Founder von CBRX.

Nach dem Start in Vilnius wird das EU KI GRID-Team seine neue Initiative am 12.

Februar 2026 auf der Munich Cyber Security Conference (MCSC) vorstellen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Paulius Kuncinas, Managing

Director, Embedded LLM Europe pkuncinas@embeddedllm.com

(mailto:pkuncinas@embeddedllm.com) | +32 492 105579 WhatsApp | +37062199755

Handynummer

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/06b7aeac-

68cc-48e9-9e5b-b096937b9edb

