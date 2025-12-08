DAX 24.880 +0,1%ESt50 5.947 -0,2%MSCI World 4.502 +0,1%Top 10 Crypto 11,83 -1,3%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.792 -0,4%Euro 1,1741 -0,1%Öl 64,63 +0,4%Gold 4.919 -0,4%
Unilever Aktie

48,07 EUR -2,63 EUR -5,19 %
Jefferies & Company Inc.

Unilever Underperform

10:16 Uhr
Unilever Underperform
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
48,07 EUR -2,63 EUR -5,19%
Charts| News| Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever auf "Underperform" belassen. Die jüngsten Kommentare von Procter & Gamble und Abbott zu den Quartalszahlen signalisierten weiter sinkende Verkaufspreise im Nahrungsmittelsektor zugunsten einer Ausweitung der Absatzvolumina, schrieb David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 13:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 13:25 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Underperform

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
51,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,18 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

10:16 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
08:31 Unilever Overweight Barclays Capital
19.01.26 Unilever Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Unilever Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Unilever plc

finanzen.net Beyond Meat-Aktie: Eine Konzerngeschichte
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Unilever klar im Plus nach Abspaltung von The Magnum Ice
dpa-afx Magnum Ice Cream-Aktie verliert: Abspaltung von Unilever ohne große Wellen
finanzen.net Magnum Ice Cream-Aktie pendelt um Referenzpreis: Unilever-Spin-off begeht ersten Handelstag
finanzen.net Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich schwächer
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer
finanzen.net Unilever Aktie News: Anleger setzen Unilever am Nachmittag unter Druck
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags schwächer
Financial Times World’s largest chocolate maker hires ousted Unilever boss to replace CEO
RTE.ie Unilever to sell snack brand Graze to Candy Kittens owner
Financial Times Unilever says Ben & Jerry’s chair no longer suitable for board role
BBC Ben & Jerry's co-founder says Unilever blocked Palestine-themed ice cream
FOX Business Ben & Jerry’s co-founder says Unilever 'stopped' ice cream company from creating a 'flavor for Palestine'
BBC Ben & Jerry's co-founder says Unilever blocked Palestine-themed ice cream
RTE.ie Unilever delays Magnum demerger timeline
RTE.ie 99 Problems: Why Ben & Jerry's is at war with Unilever
