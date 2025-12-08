Unilever Aktie
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever von 5530 auf 5600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Fulvio Cazzol passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen an die Abspaltung des Eiscreme-Geschäfts an./mis/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Unilever Buy
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
56,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 55,42
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Fulvio Cazzol
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,53 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
