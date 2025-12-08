Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Unilever Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever von 5530 auf 5600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Fulvio Cazzol passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen an die Abspaltung des Eiscreme-Geschäfts an./mis/jha/

