ATOSS Software Aktie
WKN 510440
ISIN DE0005104400
ATOSS Software Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Atoss Software vor Zahlen für das Schlussquartal von 140 auf 135 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Jahr 2025 dürfte solide geendet haben, der Ausblick für 2026 könnte aber vorsichtig ausfallen, schrieb Nicolas Herms in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ziele dürften dann aber Spielraum für mehr Optimismus im Jahresverlauf lassen./mis/tih
Analysen zu ATOSS Software AG
|13:11
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
