ATOSS Software Aktie

Marktkap. 1,77 Mrd. EUR

KGV 39,97 Div. Rendite 1,87%
WKN 510440

ISIN DE0005104400

ATOSS Software AG
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Atoss Software vor Zahlen für das Schlussquartal von 140 auf 135 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Jahr 2025 dürfte solide geendet haben, der Ausblick für 2026 könnte aber vorsichtig ausfallen, schrieb Nicolas Herms in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ziele dürften dann aber Spielraum für mehr Optimismus im Jahresverlauf lassen./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ATOSS Software AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
135,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
103,60 €		 Abst. Kursziel*:
30,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
103,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,31%
Analyst Name:
Nicolas Herms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
145,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ATOSS Software AG

13:11 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 ATOSS Software Hold Jefferies & Company Inc.
20.11.25 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

