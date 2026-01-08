Roche Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Roche von 356 auf 384 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Roche habe 2026 weiter Potenzial, schrieb Matthew Weston in einer Studie vom Donnerstagabend. In seinem Ausblick erzielten die Schweizer gute Ergebnisse in puncto Erneuerungskraft aus der Pipeline und insbesondere Forschungsprofitabilität./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
384,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
347,70 CHF
|Abst. Kursziel*:
10,44%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
349,50 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
9,87%
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
345,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
