Roche Aktie

372,85 EUR +0,65 EUR +0,17 %
FSE
349,50 CHF +3,80 CHF +1,10 %
SWX
Marktkap. 294,13 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

UBS AG

Roche Buy

12:16 Uhr
Roche AG (Genussschein)
372,85 EUR 0,65 EUR 0,17%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Roche von 356 auf 384 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Roche habe 2026 weiter Potenzial, schrieb Matthew Weston in einer Studie vom Donnerstagabend. In seinem Ausblick erzielten die Schweizer gute Ergebnisse in puncto Erneuerungskraft aus der Pipeline und insbesondere Forschungsprofitabilität./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
384,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
347,70 CHF		 Abst. Kursziel*:
10,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
349,50 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
9,87%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
345,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

12:16 Roche Buy UBS AG
11:41 Roche Hold Deutsche Bank AG
09:21 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Roche Overweight Barclays Capital
13.01.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

finanzen.net Frühe Anlage SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: SMI verbucht am Freitagmittag Abschläge
finanzen.net Handel in Zürich: SLI am Freitagmittag in Rot
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Mittag in Grün
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Roche auf 'Neutral' - Ziel 365 Franken
finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI sackt zum Start ab
finanzen.net SIX-Handel SLI fällt zum Handelsstart
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Roche Aktie News: Roche am Freitagvormittag mit Aufschlag
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Micron Technology, Roche and UnitedHealth
RTE.ie Severance costs hit profits at Irish arm of Roche
Zacks Top Stock Reports for Micron Technology, Roche & UnitedHealth
Benzinga US Medicaid Program Will Hit Swiss Wallets Hard, Roche CEO Says
Roche Holding AG FDA approves Roche’s Lunsumio VELO™ for subcutaneous use in relapsed or refractory follicular lymphoma
Benzinga White House Readies Drug Price Deals With AbbVie, Novartis, Roche
PR Newswire Roche announces U.S. launch of next-generation cobas 6800/8800 systems and software, enhancing laboratory efficiency and testing capabilities
Roche Holding AG Roche expands automated mass spectrometry menu with antibiotics drug monitoring CE mark approval offering industry’s broadest in vitro diagnostic menu
