UBS AG

Roche Buy

12:16 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Roche von 356 auf 384 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Roche habe 2026 weiter Potenzial, schrieb Matthew Weston in einer Studie vom Donnerstagabend. In seinem Ausblick erzielten die Schweizer gute Ergebnisse in puncto Erneuerungskraft aus der Pipeline und insbesondere Forschungsprofitabilität./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

